Кулеба о вступлении Украины в ЕС: тема сошла с первой полосы, но МИД ее 'пробивает'

Тема интеграции Украины в Европейский Союз немного сошла с первых полос. Однако Министерство иностранных дел "пробивает" политические решения.

Об этом в Facebook сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что процесс все равно запущен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Еще одна большая тема, которая немного сошла с первых столбцов и заголовков, – это наша интеграция в Евросоюз. Процесс запущен. Президент Зеленский находится на острие этой работы. Правительство работает, вице-премьер по европейской и атлантической интеграции активно занимаются внутренними задачами, которые нужны, чтобы страна двигалась в ЕС", – пояснил министр.

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Кулеба подчеркнул, что он занимается вопросами "пробивания" политических решений и открывания дверей в разных странах, у которых остался скепсис по поводу курса Украины на евроинтеграцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит вывод Еврокомиссии по поводу своей заявки на членство в Евросоюз в течение нескольких месяцев.

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