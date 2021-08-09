Кулеба – о привлечении США к 'нормандскому формату': это только одна из идей

Привлечение США к переговорному процессу в "нормандском формате" является не единственной идеей Киева. Могут быть и другие варианты разрешения конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты открыты для любых идей, которые позволят прекратить российскую агрессию в нашей стране.

По словам главы МИД, во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон будут обсуждаться многие варианты, даже те, которые не объявлялись публично.

"США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Потому что они абсолютно решительно поддерживают нас в этой борьбе", – подчеркнул Кулеба.

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Министр также пояснил, что речь идет не только о включении в "нормандский формат" США, потому что это только "одна из идей, одна из опций".

Как сообщал OBOZREVATEL, исполняющий обязанности поверенного в делах США в Украине Джордж Кент заявил, что его страна, скорее всего, не будет принимать прямого участия в "Минске" или "нормандском формате". При этом он уточнил, что это пока не окончательное решение.