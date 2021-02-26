Кулеба назвал условие начала урегулирования конфликта на Донбассе

Для того, чтобы начать урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе, необходима новая встреча в "нормандском формате", участие в которой примет президент России Владимир Путин.

Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, пишет "Европейская правда".

Французский министр отметил, что "нормандский формат" является лучшим вариантом работы по достижению мира на Донбассе. Кулеба поддержал коллегу и сказал, что Украина со своей стороны выполнила согласованные на саммите договоренности.

"Лучшей иллюстрацией состояния выполнения решения "нормандского" саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и Золотом. Украина сделала все, и открыла эти пункты пропуска. Но они остаются все еще закрытыми с той стороны", – отметил глава МИД Украины.

Кулеба считает, что несмотря на все уже вложенные усилия, для прогресса по Донбассу необходима новая встреча в "нормандском формате".

"Для следующего шага вперед нужное решение, которого нужно достигать за столом с Владимиром Путиным", – акцентировал министр.

Напомним, Алексей Резников выразил мнение о том, что Польшу могут привлечь для участия в "нормандском формате".

Военный эксперт заявил, что Соединенные Штаты могут помочь Украине поставить Россию на место, если присоединятся к "нормандского формата" переговоров по Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина продолжает придерживаться первого сценария реинтеграции Донбасса. Он в частности заключается в попытке мирно урегулировать ситуацию.