Кулеба назвал главное препятствие на пути к ПДЧ для Украины

Украине не хотят давать План действий по членству в НАТО именно сейчас, чтобы якобы не послать такой сигнал России. Ведь, в случае получения членства, РФ может прибегнуть к еще большей агрессии.

Такое убеждение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мнением он поделился в эфире программы "Свобода слова на ICTV", которая транслировалась на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы честно должны сказать: главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание отправлять такой сигнал Российской Федерации", – заявил глава МИД.

По его словам, нынешняя стратегия Альянса и международных партнеров Украины заключается в том, чтобы работать со скептиками и странами, которые до сих пор имеют "абсолютно искусственные беспокойство" по этому вопросу. Однако параллельно, отметил министр, они продолжают путь трансформации украинского государства в интересах нашего народа.

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"Путин понимает, что Украину ему не сломать, что она пользуется поддержкой международных партнеров. Мы все сегодня сосредоточены на ПДЧ, но в новой декларации саммита НАТО было на самом деле очень много сигналов о том, что Альянс продолжит эффективно сдерживать Россию. В частности, и в Черноморском регионе, который сейчас для безопасности евроатлантического пространства является одним из ключевых", – объяснил Кулеба.

Он отметил, что украинская власть реализоваля уже достаточно реформ, чтобы получить План действий по членству в НАТО.

"Отрицать это было бы циничным лицемерием", – подчеркнул министр, при этом добавив, что процесс получения ПДЧ и членства Украины в Альянсе может длиться годами.

Как сообщал OBOZREVATEL, после саммита Альянса в Брюсселе лидер США Джо Байден отметил, что у Украины есть возможность вступления в НАТО, даже несмотря на войну на Донбассе. По его словам, страна получит ПДЧ, если будет отвечать критериям.