Кулеба на брифинге с генсеком НАТО: Украина никогда не станет частью "русского мира"

Украина никогда не будет частью так званного "русского мира". Наша страна является приверженцем западного мира и демократии.

Об этом на совместном брифинге в Брюсселе (Бельгия) с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит Украине уничтожить демократию, суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить России. Украина никогда не станет частью "русского мира", – заявил дипломат.

Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг Twitter/Дмитрий Кулеба

Также Кулеба в Twitter добавил, что Украина потребовала проведения внеочередного заседания Комиссии НАТО-Украина, поскольку "Россия продолжает опасное наращивание военной мощи и угрозы".

"Мы обсудим практические пути поддержки Украины на фоне российской эскалации", – подчеркнул глава МИД.

Встреча Кулебы и Столтенберга Twitter/Дмитрий Кулеба

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия прибегла к эскалации ситуации на востоке Украины в частности для того, чтобы "протестировать" США и Запад и послать им сигнал о своей вседозволенности.