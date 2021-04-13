Кулеба на брифінгу з генсеком НАТО: Україна ніколи не стане частиною "русского міра"

Україна ніколи буде частиною так званного "русского міра". Наша країна є прихильником західного світу та демократії.

Про це на спільному брифінгу в Брюсселі (Бельгія) з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Росія повинна зрозуміти, що Україна належить до світу демократії, до західного світу, і Захід не дозволить Україні знищити демократію, суверенітет України. Це дуже простий меседж, який наші друзі і партнери можуть надати Росії. Україна ніколи не стане частиною "русского міра" , – заявив дипломат.

Дмитро Кулеба і Йенс Столтенберг Twitter/Дмитро Кулеба

Також Кулеба в Twitter додав, що Україна вимагала проведення позачергового засідання Комісії НАТО-Україна, оскільки "Росія продовжує небезпечне нарощування військової потужності і загрози".

"Ми обговоримо практичні шляхи підтримки України на тлі російської ескалації", – підкреслив глава МЗС.

Зустріч Кулеби і Столтенберга Twitter / Дмитро Кулеба

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Кулеба розповів, що Росія вдалася до ескалації ситуації на сході України зокрема для того, щоб "протестувати" США і Захід і послати їм сигнал про свою вседозволеності.