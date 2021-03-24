Кулеба: если Россия согласится на условия завтра, конфликт на Донбассе завершится через неделю

Если Россия уже завтра выполнит достигнутые на переговорах с Украиной и ее международными партнерами договоренности и обещания, о чем в Кремле не раз говорили, то конфликт на Донбассе будет завершен через неделю.

Однако глава РФ Владимир Путин, как и раньше, понимает только одно – силу, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью словацкому журналисту Шимону Йесеняку из интернет-издания "Tyžden". Текст также опубликован на сайте украинского посольства в Словацкой Республике.

"Это не изменилось, он действительно понимает только силу. Но вопрос в том, как создать такие силовые условия, которые заставят Путина пойти на уступки. Мы находимся в мире дипломатии и аргументов. Поэтому сила – это главное и вопрос в том, кто и как сможет ее использовать", – прежде всего отметил он.

По убеждению Кулебы, граждане Украины безусловно верят в то, что российско-украинский конфликт будет решен в ближайшие годы. Ведь все пути для этого понятны, много раз обсуждались и "лежат на столе". Единственное, чего нет, подчеркнул он, так это "зеленого света от Москвы, чтобы двигаться вперед".

Глава МИД добавил, что когда Кремль политически решит придерживаться собственных обещаний, – "а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины" – и решит вывести свои войска, то "конфликт может быть решен легко и достаточно быстро".

"Способы вывода войск, проведение выборов без участия Москвы, все это давно подробно продуманно. Поэтому нам следует спрашивать себя: не столько времени понадобится для прекращение конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить РФ согласиться его прекратить. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен за неделю", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба назвал две главные задачи, которые стоят перед "Крымской платформой" по возвращению временно оккупированного РФ полуострова.