"Кто разговаривает, тот не стреляет": глава МИД Германии раскритиковала РФ из-за стягивания войск к границам Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала РФ из-за стягивания войск к границам Украины. Она пригрозила жестким ответом на дальнейшую эскалацию конфликта.

Как пишет DW, об этом Бербок сказала 27 января, выступая в Бундестаге. Одновременно она выразила готовность продолжать диалог с Москвой, и подчеркнула: "Кто разговаривает, тот не стреляет".

Глава немецкого МИД напомнила о жесткой позиции Запада, считающего недопустимой новую военную агрессию против Украины.

"Основные устои европейского миропорядка не могут служить предметом переговоров", – заявила она.

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По словам Бербок, трудно расценивать не как угрозу, когда к украинской границе без объяснимых причин стягиваются сотни тысяч солдат на танках и артиллерийских установках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия может ввести санкции против достроенного, но не введенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", предупредила глава МИД страны.

Посол Германии в США Эмили Хабер также поддержала ужесточение позиции касательно возможного вторжение РФ в Украину.

Евросоюз готов ввести "невиданные ранее" экономические санкции, если Россия нападет на Украину. Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, нет никаких сомнений, что ЕС будет реагировать в случае эскалации конфликта.

В свою очередь американские власти анализируют, какой ущерб Россия может нанести Западу, к примеру, остановив экспорт нефти и газа, если Штаты отключат страну от SWIFT. Правительство США ищет инструменты, с помощью которых можно нанести ущерб российской экономики.

Среди прочего взвешиваются санкции, направленные против крупнейших банков России и способности страны конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты.

Кроме того, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке. Таким образом РФ не сможет брать кредиты за границей.