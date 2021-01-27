Хто розуміє сенс існування фракції Батьківщина в парламенті? Фракції, яка надцятий рік поспіль не просто сидить на березі в очікуванні припливаючого трупа ворога, а взагалі пішла з того берега і повертається ближче до виборів забрати те, що заплуталось в сітці.

Опозиційність партії закінчується там, де за Порошенка були "книги", а за Зеленського "матеріали". Які результати (окрім особистих) у партії, яка сидить у парламенті найбільшу кількість скликань? Який план? Про що ця політсила? По дві з половиною людини у партійному списку від перших з українського списку Форбс?

Тарифи? Ілон Маск вже електрокар у космос запустив, а у нас люди продовжують писати на пергаменті і робити гроші на питанні тарифів. Ніхто і ніколи не знизить тарифи поки маржа від тарифів буде йти на фінансування політичних партій, які спочатку використовують гасла про зниження тарифів, а згодом фінансування своїх політичних сил записують на бабусь з регіонів, які часто про це не здогадуються.

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