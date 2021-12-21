КСУ признал конституционным запрет показа в Украине российских фильмов и сериалов

Конституционный суд Украины признал конституционным запрет на показ российских фильмов и сериалов на украинском телевидении. Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ 21 декабря.

Об этом сообщается на сайте суда. На заседании рассматривалось представление 47 народных депутатов.

"Суд признал соответствующими Конституции Украины предписания первого предложения абзаца десятой части второй статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", абзаца четвертого части третьей статьи 15, абзаца четвертого части четвертой статьи 15, части шестой статьи 15, части седьмой статьи 15, части первой статьи 151, второго предложения части второй статьи 151 Закона Украины "О кинематографии", – сказано в сообщении.

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Напомним, что закон о запрете показа российских фильмов в Украине, произведенных после 1 января 2014 года, в апреле 2016 года подписал тогдашний президент Петр Порошенко.

Представление нардепы еще прошлого созыва Верховной Рады подали в июле 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле этого года КСУ признал конституционным закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Дело также рассматривалось по конституционному представлению 51 народного депутата.