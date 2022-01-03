Любят кремлевские шуты комментировать исторические события. Ведь известно, что футбольный матч, балетный спектакль и историю может комментировать каждый. История – не математика и не физика, здесь упражняться может любой. Как пригрозил когда-то недовольный вождь всех народов Сталин товарищу Крупской, мы можем не вас, а Инессу Арманд вдовой Ленина сделать. И поступили бы так, и школьные учебники выглядели бы иначе.

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Щойно нареготався з версії Путіна про Леніна - засновника України, аж тут спікера Держдуми Володіна на історію потягло. Навіть не знаю, де Володін історію так кепсько вчив - у своїй alma mater, Саратовському інституті механізації сільського господарства, де згодом захистив кандидатську дисертацію на тему "Розробка та обгрунтування параметрів вагового дозувального устаткування стеблових кормів", чи вже в Російській академії державної служби при Президентові РФ. У кожному разі реакція Володіна на марш Бандери у Києві та його заклик до Європарламенту, ПАРЄ та Парламентської Асамблеї ОБСЄ про запровадження санкцій проти України потребують бодай стислого коментаря.

Кілька днів тому, 27 грудня, минула чергова річниця однієї досить пікантної події в російській історії. Того дня в 1942 році російські генерали Андрєй Власов і Владімір Боярскій звернулися до нацистів з пропозицією про створення РОА - російської армії, яка таки була створена і воювала на боці гітлерівців до кінця Другої світової війни. А заарештований гітлерівцями 5 липня 1941 року Степан Бандера з січня 1942 і майже до кінця 1944 року перебував у таборі "Заксенгаузен". Згодом він відмовився поставити сили своєї організації під начало того ж генерала Андрєя Власова в боротьбі проти СССР. Тому що бандерівці, якими в Кремляндії досі лякають дітей, воювали проти обох окупаційних сил, проти обох тоталітарних режимів - нацистського і совєтського. Відчуваєте різницю?