А ведь им страшно. Той ситуации, в которую себя загнали.

Ну не торгуются так долго, если действительно имеют намерения выполнить все свои угрозы. Не цепляются так долго за каждую возможность выменять хоть какие-то для себя побрякушки.

Кстати, давно пришло время не просто верить, но и проверять. На поверку та же Эстония, отдавшая нам вооружение, уже доказала делом свое величие. Польша, пробивающая свою позицию по этой войне, уже превзошла всех балаболов, только заявляющих о своей крутости. Британия, блестящая, мощная, последовательная Британия, показывает решительность там, где другие только виляют хвостом перед Путиным.

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Говорят, Макрон шел в тоненьких туфлях по заснеженному летному полю к машине, в Москве - возможно, его сразу захотели унизить. Этот белый длинный стол, высмеянный в сети... Орбан, по ту сторону ковра, в пяти метрах от тушки Путина, приехавший просить... Просящие - изначально проигрывают.

У меня ребенок в младшей школе. Я поначалу пыталась научить его дипломатии с теми, кто может его обидеть. А он без разговоров бьёт. Ни черта не боится. Сегодня я ему говорю: не понимают, так действительно бей на звук. К черту дипломатию. Я тебя поддержу, потому что кому-то дипломатией без толку что-то доказывать. Они сами доказали, что понимают только тогда, когда повозишь их мордой по асфальту.

Мне обидно за то, что наша власть нас не защищает подобным образом. Не возит обидчика мордой по асфальту. Что за нас макроны что-то кому-то обещают - хотя, безусловно, будут посланы к черту украинским народом. Мы не просили помогать нам капитулировать.

Это ведь им страшно. Это они загнали себя в угол. У них не осталось иных козырей, кроме как военной дубинки. И что-то мне подсказывает, что реалии покажут нам другую Россию. Можно сколько угодно придумывать себе репутацию второй армии мира, непобедимых и отчаянных, но я повторюсь: таким вещам хватит верить. Их надо проверять. Как их спортсменов на допинг, проверять и разочаровываться.

Возможное вторжение в Украину - это та самая проверка на допинг для российской "армии". Уверена, мы сделаем множество интересных открытий.