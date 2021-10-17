Кремль врет, как дышит. Постоянно, и даже не понимает, почему это всех раздражает. Мне вообще вся эта путинская обслуга в геополитике напоминает анекдот про вороватого официанта. Который принес счет, а клиент посмотрел и спрашивает — "как у вас получилось, 150 гривен за коньяк и 50 за лимон в сумме дают 330 гривен?" Официант говорит: "значит, не получилось..." Так вот и у Кремля постоянно эта ложь не проходит, но они не меняют тактику. Вдруг получится? Я вообще не знаю, в таком возрасте и на таких должностях это вообще излечимо?

Итак, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что после переговоров с российскими чиновниками замглавы госдепа США Виктория Нуланд поддержала автономию ОРДЛО. Это было неожиданно для тех, кто следит за ситуацией. После переговоров украинского президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом было опубликовано совместное заявление. Где ни словом не упоминалась эта любимая фишка наших ненадежных европейских партнеров с безальтернативностью Минских соглашений.

Видео дня

То есть в США нас услышали и очевидно понимают, что "минские" в российской трактовке – это прямая угроза украинской независимости. И прекрасно, что под крики "зрада" и "некомпетентный и неопытный" Зеленский смог донести эти принципиальные вещи до президента США. И тут такой финт от Нуланд? Где логика? А нет логики. Кремль снова лжет. Что быстро и выяснилось.

"Россия – главное препятствие на пути к миру на Донбассе, она должна вывести оружие и войска, которые контролирует", — официально заявляет посольство США в Украине по итогам всех переговоров Виктории Нуланд в Москве. Все, крапка.

Кремль даже не пытается искать путь к мирному урегулированию. Он гнет свою линию и... лжет, как дышит. И до тех пор, пока дышит. Это все, что нужно понимать про их мотивацию и методы...

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.