Тука: Путин хочет отрезать Украину от морей и наплодить "республик". Интервью

В Кремле не отказались от идеи восстановления Российской империи и возвращения контроля над Украиной. Спусковым крючком к провокациям и образованию новых "республик" на востоке и юге страны может стать официальный выход нашего государства из минского процесса.

В качестве составляющей этого плана путинская Россия может планировать отрезание Украины от морей. Чтобы не допустить этого, нашему государству следует работать в трех направлениях. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL сказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Далее приводим его прямую речь.

У меня нет ни секунды сомнения в том, что сценарий по созданию "Новороссии" из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля был и что такой сценарий временно отложен. Но это вовсе не означает, что работа в этом направлении со стороны России прекращена.

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Вместе с тем это не означает, что для реализации этого сценария необходимо полномасштабное применение вооруженных сил РФ. Все это может быть реализовано в различных комбинациях по сценарию 2014 года, включая элементы крымского сценария, элементы сценария, реализованного на Донбассе.

То есть использование тех или иных предпосылок для возникновения конфликтной ситуации внутри Украины с применением пророссийских сил, в том числе политических. Они до сих пор продолжают свою деятельность на территории нашего государства.

Я имею в виду создание "народных республик" в каждой из этих областей по типу "ДНР" и "ЛНР" – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской.

Считаю, что об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз.

Если посмотреть на ту риторику, которая присутствует на российских информационных каналах на протяжении всех этих лет, то станет понятно, что дело не в отсутствии или наличии морского побережья. В первую очередь, это вопрос, как они считают, исторического восстановления территории Российской империи, куда входят земли, которые они между собой называют "исторической Новороссией".

С точки зрения экономики и геополитики Азовское море – это вообще ничто. Это внутреннее озеро. А Черное море со стратегической точки зрения – не объект. Все территории, которые перекрываются со стороны Черного моря, накрываются и перекрываются современными видами вооружений из других территорий и акваторий. Совсем не обязательно использовать непосредственно Черное море.

Для России это вопрос, в первую очередь, идеологический, а не экономический. А для нас, конечно, это важно.

Если Украина официально выйдет из минского процесса, возможна организация провокаций, которые будут использованы Россией как основание для введения, возможно, собственных вооруженных сил под эгидой защиты русского населения от геноцида.

В первую очередь, это будет делаться непосредственно руками спящих ячеек России на территории нашего государства. Но тут есть два фактора.

Первое – для реализации этого сценария предпочтительнее дождаться того момента, когда Украина по собственной инициативе объявит о выходе из минского процесса. Это будет определенным триггером для запуска такого сценария.

Пока что о фундаментальных предпосылках для этого из уст Зеленского я не слышал. Но определенный тренд есть. Все чаще и чаще высшее руководство государства говорит о нецелесообразности минского процесса. Но я не вижу знаков того, что такое заявление может прозвучать завтра.

Второе – после того как свершится этот политический шаг руководства Украины, для реализации того или иного сценария необходимо время. По мановению волшебной палочки такие спецоперации не делаются.

Таким образом, по совокупности можно выйти на срок в 1-2 года.

Надо быть готовым к тому, что если вы, господа руководители государства, пойдете на такой шаг, со стороны России может быть разыгран подобный сценарий. Это надо понимать и трезво оценивать.

Если, не подготовившись к такому шагу, просто сказать: "Минск", гудбай" – это можно будет расценивать на уровне государственного преступления. К сожалению, второй год срывается оборонный заказ, а значит, уровень подготовки, мягко говоря, хромает.

Я вижу три составляющие подготовки: