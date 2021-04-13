Кравчук заявил, что Украине нужно готовиться ко всем сценариям агрессии РФ

Украина уже семь лет готова к отражению возможной агрессии со стороны Российской Федерации, однако в последнее время риторика государства-соседа несколько изменилась, из-за чего нашей стране нужно готовиться к развитию любого возможного сценария.

Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил во вторник, 13 апреля, в эфире программы "Утро" на канале "Настоящее время" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Первый президент отметил, что сейчас трудно сказать, когда именно Россия может активизировать свою агрессию против Украины. Он также подчеркнул, что риторика угроз в РФ вышла далеко за пределы СМИ, теперь такие посылы идут напрямую от министра иностранных дел Сергея Лаврова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и Дмитрия Козака, заместителя руководителя администрации Владимира Путина.

"Нельзя говорить, что война вот уже завтра начнется. Но при такой риторике, при таком скоплении войск, при таких агрессивных действиях на Донбассе мы должны быть готовы к любому сценарию. И Украина готова к этому", – сказал Кравчук.

Представитель Украины в ТКГ добавил, что заявления и действия Европы и США свидетельствуют о том, что наша страна не останется один на один с российской агрессией и получит поддержку.

Кравчук анонсировал что в среду, 14 апреля, на заседании ТКГ будет поднят вопрос о скоплении войск РФ возле украинской границы.

"Я хочу сказать, чтоб Россия понимала, что это не будет парад, если они осмелятся и пойдут войной против Украины, это будет начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в третью мировую войну...это не будет легкое движение, как в Крыму, это будет бой, война и защита", – подчеркнул первый президент Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженное вторжение Российской Федерации на территорию Украины является вполне реальной угрозой, однако наша страна готова к этому.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.