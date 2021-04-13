Кравчук заявив, що Україні потрібно готуватися до всіх сценаріїв агресії РФ

Україна вже сім років готова до відбиття можливої агресії з боку Російської Федерації, однак останнім часом риторика держави-сусіда дещо змінилася, через що нашій країні треба готуватися до розвитку будь-якого можливого сценарію.

Про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив у вівторок, 13 квітня, в ефірі програми "Утро" на каналі "Настоящее время" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Перший президент зазначив, що зараз важко сказати, коли саме Росія може активізувати свою агресію проти України. Він також підкреслив, що риторика погроз у РФ вийшла далеко за межі ЗМІ, тепер такі посили йдуть безпосередньо від міністра закордонних справ Сергія Лаврова, прессекретаря президента Дмитра Пєскова і Дмитра Козака, заступника керівника адміністрації Володимира Путіна.

"Не можна говорити, що війна ось уже завтра почнеться. Але в разі такої риторики і за такого скупчення військ і ось за таких агресивних дій на Донбасі ми повинні бути готові до будь-якого сценарію і Україна готова до цього", – сказав Кравчук.

Представник України в ТКГ додав, що заяви та дії Європи і США свідчать про те, що наша країна не залишиться один на один із російською агресією та отримає підтримку.

Кравчук анонсував що в середу, 14 квітня, на засіданні ТКГ буде порушено питання щодо скупчення військ РФ біля українського кордону.

"Я хочу сказати, щоб Росія розуміла, що це не буде парад, якщо вони наважаться і підуть війною проти України, це буде початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в третю світову війну...це не буде легкий рух, як у Криму, це буде бій, війна і захист", – підкреслив перший президент України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що збройне вторгнення Російської Федерації на територію України є цілком реальною загрозою, однак наша країна готова до цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною і в окупованому Криму.