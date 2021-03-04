Кравчук: ВСУ будут зеркально отвечать на обстрелы на Донбассе

Военные Вооруженных сил Украины будут зеркально отвечать на огонь со стороны вооруженных формирований России на Донбассе.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в комментарии "Суспільному". Так он отреагировал на решение "народной милиции ДНР" чаще открывать огонь по украинским позициям.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация – это война", – сказал Кравчук.

Он возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

"Они не будут выполнять минских договоренностей. Они отказываются от установленной тишины. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организаций Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", – подчеркнул глава ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леонид Кравчук заявил, что заявления "народной милиции ДНР" о намерении открывать огонь на опережение по ВСУ расцениваются как угроза одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и срыв Минских соглашений.