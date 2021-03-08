Кравчук: в 1991 году Украина могла остаться в составе СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наше государство могло бы и не стать независимым в 1991 году, поскольку руководители союзных республик тогда рассматривали возможность сохранения Советского Союза и превращения его в конфедерацию.

В частности, подчеркнул политик, незадолго до подписания Беловежских соглашений в резиденции Ново-Огарево под Москвой обсуждался сценарий, при котором СССР мог сохраниться. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Борис Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил: Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?" – вспомнил Кравчук.

Он добавил, что тогда они оба начали думать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли к выводу, что эту тему нужно обсудить с Михаилом Горбачевым.

"Сели за стол, Ельцин говорит: Михаил Сергеевич, у нас не клеится, мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию. Горбачев говорит: а пример конфедерации можете предложить? Ельцин говорит: конечно, Швейцария – сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, через год я. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент", – рассказал Кравчук.

Он уточнил: тогда сразу было понятно, что для Горбачева главным вопросом была власть, тот не хотел ничего менять, если не будет находиться во власти.

После этого, признался первый президент Украины, стало понятно, что "этот сценарий не пройдет". Так, через некоторое время Горбачев предложил всесоюзный референдум о сохранении СССР.

"И стало ясно, что ничего радикально он не собирается менять. Горбачев хотел делать изменения в случае сохранения системы. А это невозможно", – объяснил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук рассказал, почему Украина отдала ядерные боеголовки России.