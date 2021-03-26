Кравчук: Украина не исключает вторжение России из Крыма

Карина Бондаренко Политика 06:38, 26.03.2021 Обновлено: 07:00, 26.03.2021

Украина не исключает вероятность вторжения российских войск с территории оккупированного Крыма, однако страна готова дать жесткий отпор агрессору.

Об этом 25 марта в эфире телеканала "Дом" заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, в Украине должны быть готовы ко всему.

"Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как какую-то подчинённую территорию", – сказал он.

По словам Кравчука, сейчас нужно исходить из того, что Россия не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это означает, что от страны-агрессора можно ожидать любых действий, в том числе агрессию и расширение конфликта.

"Мы не можем утверждать: нет, этого не произойдёт. Если такая философия существует, а она существует и зафиксирована в основном стратегическом документе РФ, значит, всё может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому. Хочу, чтобы все поняли – Украина готовится к любым сценариям, в том числе к попыткам агрессии, расширению агрессии. К любым сценариям", – подчеркнул руководитель украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леонид Кравчук назвал главное препятствие для "нормандской встречи" в апреле. Скорее всего, она не состоится пока не будет согласован новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

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