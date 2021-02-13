Кравчук: санкции против России не исчерпаны, у Байдена формируют новую стратегию

Администрация американского президента Джо Байдена формирует новую стратегию в отношении России из-за ее агрессии в Украине, а санкционный механизм против Москвы у Запада не исчерпан.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, двусмысленности и двойственных оценок уже не будет, и это не только позиция США.

"США поддерживают не только на словах, но и на деле территориальную целостность и суверенитет Украины, а по отношению к России будут приниматься конкретные шаги. Ей не позволят действовать так, как она хочет, а будут требовать придерживаться международного права, норм и принципов. Такая позиция не только у США", – сказал политик.

Он также заверил, что Запад еще не исчерпал весь санкционный механизм против Москвы и понял, что Россия никогда не будет придерживаться норм международного права, цивилизационных принципов жизни европейского и мирового демократического порядка.

"Против России введено немало санкций в отношении различных сфер. Нельзя говорить, что санкции исчерпаны. Запад глубже понял Россию в целом, чем это было 5 лет тому назад. Пропаганда, на которую потрачены сотни миллионов долларов, оболванивала не только украинцев. Она это делала и в Европе и вне ее", – резюмировал Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что российские оккупационные войска и их подопечные ОРДЛО приняли решение не выполнять Минских договоренностей о прекращении огня и установления тишины на Донбассе.