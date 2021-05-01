Кравчук: Россия хочет уничтожить Украину, мы должны быть готовы дать под дых
Президент Российской Федерации Владимир Путин стремится уничтожить Украину или подчинить ее себе, ведь такова стратегическая линия РФ относительно нашего государства. Поэтому мы должны быть готовы "дать под дых" стране-агрессору.
Такое заявление в пятницу, 30 апреля, в эфире канала "Украина 24" сделал глава украинской делегации в ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Он отметил, что наиболее важным для Украины сейчас является развитие Вооруженных сил и подготовка населения к любым возможным сценариям развития событий, а также возрождение экономики.
"Потому что, если бы в 2014 году наше общество не организовало народные батальоны и они не пошли на Донбасс и не остановили врага, то я не знаю, где бы сейчас вражеские батальоны. Таким образом, есть внутренняя задача. И второе – использовать максимально ту помощь , которая уже начинается со стороны США, Европы", – сказал Кравчук.
Политик отметил, что еще никогда за 29 лет США и Европа не были столь едины в оценках нарушений со стороны России и "не было такого глубокого понимания, кто является агрессором".
"Они будут обливать меня грязью, будут меня судить, что я им почти запретил воду, блокирую. Но я на это не обращаю внимание. И советую никому не обращать внимание. А обращать внимание на оборону и быть готовыми, с позволения сказать, дать под дых тем, кто лезет к нам", – резюмировал первый глава государства.
Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук заявил, что предстоящая встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина не требует присутствия третьих сторон.