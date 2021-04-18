Кравчук озвучил план России по дискредитации Украины

Демонстративная "оборона" оккупированного Россией Донецка является нагнетанием ситуации.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, такие действия свидетельствуют о том, что Москва хочет выставить Киев агрессором.

"Но это все вранье, и в мире все об этом знают. Им (России – прим. ред.) об этом говорят прямо в глаза, но они якобы не слышат, не видят, не хотят обсуждать никаких вопросов: соглашайтесь на наши условия, не сделаете – будем стрелять. Это не переговоры, а давление", – пояснил Кравчук.

Также глава украинской делегации заверил, что Киев не готовит никаких наступательных операций и никогда первым не пойдет на такой шаг.

"Были ли случаи на Донбассе, когда украинская армия первой шла в атаку? Мы постоянно отбиваем их, защищаемся от агрессора. В политических документах, согласованных на всех уровнях, и слова нет о наступлении (ВСУ – прим. ред.)", – добавил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская разведка узнала, что только с 5 по 11 апреля Россия перебросила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 250 своих кадровых военных.

Ранее на север оккупированного Крыма из Пскова было переправлено значительное количество военной техники и десантников.