Кравчук – о словах Зеленского по Крыму: президент должен умереть за народ

Первый президент Украины, а ныне глава ее делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук поддержал слова гаранта Владимира Зеленского по оккупации Крыма в 2014 году.

В частности, в интервью американскому СМИ Axios на канале HBO он сказал, что если бы в то время был президентом, "мы бы там все умерли, но "зеленых человечков" не пустили бы". В комментарии "24 каналу" Кравчук отметил, что глава страны не может говорить иначе, и если нужно – "президент должен умереть за народ".

"Он не говорит, а как случились бы события после этого. А говорит, что мы умерли бы за то, чтобы не допустить этого", – согласился он.

По его мнению, это должно быть задачей каждого политика, к тому же президента, за которого проголосовал народ. Кравчук считает, что слова Зеленского выражают позицию главы государства, который имеет высокую ответственность за него, нацию и народ.

"Президент, если нужно, должен умереть за народ", – добавил он.

Также напомнил, что именно люди выбрали Зеленского главой государства. Поэтому его заявление о Крыме вполне оправдано с точки зрения его должности.

Со своей стороны Кравчук отметил, что и сам неоднократно говорил о готовности взять оружие и защищать Украину.

"Я бы также умер за это. Я говорил это 6 лет назад и говорю сейчас: "Буду стрелять каждого, кто придет на мой порог", – подытожил Кравчук.

Напомним, что президент Владимир Зеленский дал 15-минутное интервью американскому журналисту Axios Джонатану Свону, которое вышло на канале HBO. Разговор состоялся через три дня после инаугурации нового американского лидера Джо Байдена. OBOZREVATEL собрал его главные тезисы.

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