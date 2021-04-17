Кравчук – о компромиссе по Донбассу: Путину можно дать только под дых

Президент России в вопросе Донбасса не настроен идти на компромиссы и украинская сторона также не должна этого делать – дать Владимиру Путину можно "только под дых".

Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась вечером в пятницу, 16 апреля, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ходе дискуссии речь зашла о переговорах касательно ситуации на востоке Украины и компромиссу.

Ведущий программы Савик Шустер спросил, какой может быть компромисс и "что можно дать Путину".

Кравчук ответил, что нужно трезво смотреть на ситуацию. "Если мы будем искать, что Путину можно дать, то он захочет всю Украину – как минимум", – подчеркнул он.

"Дать ему можно только силой и дать под дых, извините за выражение", – продолжил первый украинский президент.

Свои слова он пояснил тем, что глава РФ сам не пойдет ни на один компромисс. В пример Кравчук привел ситуацию на заседании ТКГ. Там глава украинской делегации подготовил соответствующие документы на замечания российской стороны и ОРДЛО, подал их к рассмотрению.

"Посмотрели на документ: "Не нужно, мы уже такие документы принимали". Ну, говорю, вы же только что говорили, что нужно, теперь уже не нужно, как подали?" – вспомнил Кравчук.

У РФ и ее ставленников, подчеркнул он, "позиция ни с чем не соглашаться и ничего не слушать".

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кравчук заявил, что не жалеет о своих словах о готовности встречать оккупантов с оружием в руках и открывать огонь. Однако он признал, что "немного преувеличил", потому что у него "возраст уже не стрелковый".