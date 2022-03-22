Российский экономист Наталья Зубаревич: "это картина ковровой бомбардировки. Большинство городов металлургии: Череповец "Северсталь" - вывозить не может, ограничения по листовому прокату для Новолипецкого комбината. Вся российская металлургия встает дыбом (работала на экспорт).."

Дальше: "... родная власть выстрелила себе в ногу и запретила экспорт березовых балансов (бревна, которые россияне экспортировали например в Швецию, Германию, Финляндию, Данию, Китай, Эстонию...), кряжа для фанеры. Это значит, что Карелия частично встает. Целлюлозка останется, а с остальным большие вопросы... У Архангельска будут вопросы, то есть это северо-запад."

Дальше: "Приморский край, Терней, леспром. Им закрыли экспорт на Корею, Японию и так далее..."

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Дальше: "Юг. Полный запрет экспорта зерна. Слава Богу, пока крупный западный бизнес сказал, что семенной материал поставит... (Вот здесь от себя, кричу, обратите внимание!! Семенной материал россиянам поставлять НЕЛЬЗЯ!) ... Половина семенного материала РФ по подсолнечнику, сахарной свекле - это импорт."

Дальше: "с автопромом все понятно. Даже если не уйдут корейцы, японцы (они вроде пока не уходят) - запчастей, комплектующих НЕТУ. Автоваз встает. КАМАЗ встал, потому что кабина от "Даймблера" (Германия)... Можно вот так идти по карте, по городам, и показывать отрасли, которые очень неплохо развивались... "Синара" под Екатеринбургом встает (грузовые авто), потому что с Сименсом. "Трансмашхолдинг", Тверь, встает - потому что с "Алстомом" французским. Комплектующих нет, а это был лучший завод в Твери, туда люди пытались попасть, там зарплаты хорошие. "Уралвагонзавод" закрыли."

Дальше: "Пока не тронули цветную металлургию (Дерипаска правда под санкциями, продает видимо как-то через Китай). Не тронули Норильск (никель, медь и палладий). Уран мы добываем у казахов. Север Свердловской области, это Боинг - все. Закрыт. Там город при заводе."

Дальше: "российская власть сама обсуждает, а не "наказать ли гадкий Запад" сокращением поставок минеральных удобрений? Причем можно перечислить российские города, которые живут на этих заводах. Это Новгород. Березняки, Соликамск в Пермском крае. В Тульской области большое предприятие... Назло маме отморозить уши! 80% российских удобрений идет на экспорт. 80!!!"

Дальше: "вводится госрегулирование цен на металлургию, дескать, пока не насытите внутренний рынок, а экспорт - как-нибудь сами выкручивайтесь... Но пауза в этом процессе - неизбежна. А домну - нельзя задуть! Ее потом несколько месяцев восстанавливать."

Дальше: "невозможно сосчитать города, где сидят комплектующие ко многим этим предприятиям. И все они тоже встанут! Ну, можно сделать комплектующие - а сборки-то не будет, потому что нет каких-то деталей, которые импортировались. Встают все предприятия "Новатека" (газовая компания). Вахтовики, которые ездили туда работать, тысячами - без работы."

Дальше: "по ширпотребу - обвал в пределах месяца. По комплектующим "бизнес ту бизнес" - в пределах двух."

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Итого, выношу в отдельную строку: россиянам нужно прикрыть лавочку в отношении цветных металлов. И семенной материал для агропромышленности (!!!)

Если сердобольный Запад будет жалеть россиян, якобы там будет голод - то почему Украина должна сеять под бомбардировками, и кормить тот самый Запад? Который дает возможность нашим убийцам выращивать свое зерно?

И еще, по поводу того, что они называют "ковровыми бомбардировками" своей экономики.

Это вы, с...ки, еще настоящих бомбардировок не видели. "Привет" вам от Украины.