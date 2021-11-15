Корниенко заявил, что 'Слуга народу' воплотила в жизнь 42% своих обещаний

Политическая партия "Слуга народа" за два года своей работы в парламенте смогла выполнить 42% предвыборных обещаний. Это 31 обещание из 74.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента и экс-глава политсилы Александр Корниенко на съезде партии. Он состоялся в понедельник, 15 ноября, в КВЦ "Парковый" в Киеве, передает пресс-служба СН.

"Еще почти столько же в процессе выполнения. Уверен: ни одна партия за всю историю независимости не может показать подобные результаты", – заявил Корниенко.

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По его словам, "Слуга народа" с 2019 года стала "крепкой политической силой", способной обеспечить изменения в нашем государстве. В частности, народным депутатам, как отметил Корниенко, удалось лишить парламентариев неприкосновенности, защитить леса от вырубки, закончить олихархическую политику, а также обеспечить селян правом на землю и вернуть наказание за незаконное обогащение.

Напомним, провластная партия "Слуга народа" продолжает терять электоральную поддержку. Всего за месяц рейтинг "слуг" упал на 2,6%. Об этом свидетельствует опрос компании SOCIS, проведенный с 29 октября по 4 ноября 2021 года. Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 16,6% всех опрошенных. В сентябре рейтинг СН составлял 19,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Шуляк была избрана на пост главы партии "Слуга народа". Ее кандидатуру коллеги поддержали единогласно, поскольку она единственная претендовала на эту должность. Что о ней известно, читайте в материале.