Як автор низки видань з історію української Конституції та активний учасник конституційного процесу в державі, дозволю собі висловити певні узагальнені оцінки з огляду на 25-річчя ухвалення Основного Закону новітньої України.

1. Про дві Конституції України.

Насправді можемо впевнено говорити, що Основний Закон містить дві Конституції: малу - світоглядну і велику.

Що таке, згідно мого визначення, мала - СВІТОГЛЯДНА КОНСТИТУЦІЯ?

З формально-правової точки зору - це 1, 3 і 13 розділ Конституції, які наділені, окрім парламентської, ще й суспільною легітимністю.

Тобто, стаття 156 розділу 13 чітко визначає, що БУДЬ-ЯКІ спроби переглянути скажімо 20 статей розділу 1 "Загальні засади" можливі лише за згоди народу через затвердження на всеукраїнському референдумі.

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Отож, спроби різних президентів запровадити ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО, СПЕЦІАЛЬНИЙ СТАТУС РЕГІОНІВ, ДРУГУ ДЕРЖАВНУ чи ОФІЦІЙНУ МОВУ через зміни до Законів або відповідних статей 2,4,10 Конституції без затвердження їх на Всеукраїнському референдумі НЕЗАКОННІ й НЕКОНСТИТУЦІЙНІ.

2. Серед статей Конституції, які найбільше порушує влада з першого дня ухвалення Основного закону, тобто від 28 червня 1996 року - це СОЦІАЛЬНІ СТАТТІ.

Принагідно, нагадаю, що вже стаття 1 визначає Україну як СОЦІАЛЬНУ ДЕРЖАВУ. А стаття 43 твердить, що "право на СВОЄЧАСНЕ отримання винагороди за працю захищається законом". Нині ж на 1 травня 2021 року ЗАБОРГОВАНІСТЬ по зарплатах сягнула вже 3 МІЛЬЯРДІВ 570 МІЛЬЙОНІВ гривень?!

У свою чергу стаття 46 вказує владі, що "Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму встановленого законом".

Нагадаю, що базовий прожитковий мінімум на червень 2021 року становить 2 189 грн., а стипендії студентів 1 300 - 1 600 грн., мінімальна пенсія - 1 769 грн.…

Нинішня ж владна мода на визначення СПЕЦІАЛЬНИХ, ЕЛІТНИХ зарплат і пенсій в окремих законах, рішеннях Уряду та місцевих рад та ОТГ (дивись Закони про судоустрій, Нацраду по телебаченню, СБУ, Постанови про оплату праці в Наглядових радах…) є не лише НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ, а й виразно ЦИНІЧНИМИ по відношенню до абсолютної більшості громадян країни.

Варто згадати й нинішню редакцію Закону про повну середню освіту, яку готували міністри освіти Урядів Яценюка-Гройсмана, а ухвалити за часів Разумкова-Гончарука. Вимога Закону щодо отримання освіти в 10-12 класах виключно у ліцеях, які можуть створюватися лише у населених пунктах з чисельністю більше 50 тисяч осіб - це не просто порушення 53 статті, яка гарантує ДОСТУПНІСТЬ і БЕЗОПЛАТНІСТЬ повної середньої освіти, це ЗЛОЧИН проти всіх людей, які проживають в селах, селищах і невеликих містечках та дітей, яких влада визнала ДРУГОСОРТНИМИ?! Перелік антисоціальної, антиконституційної діяльності центральної та особливо місцевої влади, яка нині тотально знищує без згоди громади лікарні, фапи, школи, бібліотеки… можна було б продовжувати доволі довго.

Завершу лише однією статтею, невиконання якої може стати ТРАГІЧНИМ з 1 липня 2021 року, коли почне діяти РИНОК ЗЕМЛІ. Йдеться про статтю 37, яка прямо забороняє політичним партіям і громадських організаціям мати ВОЄНІЗОВАНІ ФОРМУВАННЯ.

Бо, як відомо, за останні роки більшість олігархів та місцевих феодалів вже постворювали для своїх цілей власні "приватні армії".

3. Низку статей Конституції варто активно пропагувати та вчити використовувати їх в інтересах кожного громадянина України.

Назву лише деякі з них:

Стаття 19:

"…Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством";

Стаття 50:

"…Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена".

Статтю 55:

"…Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань".

Стаття 58:

"…Ніхто не може відповідати за діяння, які не час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення".

Статтю 60:

" Ніхто не зобов‘язаний виконувати явно злочинні розпорядження та накази"…

Саме тому, команда "Рідної країни" обстоює позицію поваги до Основного Закону України, який ВСІ повинні ЗНАТИ, ШАНУВАТИ і ДОТРИМУВАТИСЯ!

А найкращим подарунком до 25-річчя ухвалення Конституції України було спільне прагнення ВСІХ - від президента і депутатів до простих громадян, ПРОЖИТИ бодай 5 років за цією КОНСТИТУЦІЄЮ виконуючи ВСІ її норми та приписи.

Зі Святом!

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