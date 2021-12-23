Комиссия по избранию главы САП должна сделать все, чтобы не было оснований обжаловать результаты конкурса – Коваль

В Офисе генпрокурора сообщили, что заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) продлится 24 декабря. По словам главы комиссии Екатерины Коваль, главная задача – провести независимый и прозрачный отбор.

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) намерена приложить все усилия для того, чтобы сделать невозможным обжалование результатов конкурса, заявила Екатерина Коваль.

"Главная задача конкурсной комиссии – провести независимый и прозрачный конкурсный отбор, чтобы в дальнейшем не было никаких оснований для обжалования как порядка проведения конкурса, так его результатов", — сказала Коваль в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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Она отметила, что неоднократно при проведении конкурсов на занятия должностей были обжалования со стороны субъектов, которые участвовали в конкурсе или рассчитывали участвовать. Поводы для таких обжалований, по ее словам, не всегда рациональные и объективные.

"Сегодня, к сожалению, у нас уже есть решение ОАСК. Хоть оно и принято без надлежащих оснований, но оно является недопустимым ударом по нашей работе. Конечно, мы будем его обжаловать в апелляционном порядке и приложим все усилия, чтобы отстоять нашу законную позицию в суде, чтобы принятое решение ОАСК признали незаконным", — акцентировала внимание глава комиссии.

Вместе с тем, как подчеркнула Коваль, "дойдя до финального этапа, конкурсная комиссия должна сделать все возможное, чтобы не оставить других зацепок для тех, у кого возникнет желание обжаловать процедуру или результаты конкурса".

"Поэтому никаких формальностей тут не должно быть. Мы должны руководствоваться исключительно законом, а не собственным желанием. Есть процедуры, которые должны быть обязательно соблюдены", — заявила она.

Коваль выразила уверенность в том, что Украина получит нового руководителя САП, его заместителя и начальника 5-го отдела, - для этого есть все основания.

"Но не следует давить на комиссию, чтобы завершить формально ее работу именно в этот день, в этот час, в эту минуту. В последние месяцы давление все больше усиливается. Мне, членам моей семьи, другим членам комиссии систематически поступают разного рода угрозы от незнакомых лиц. Поступают также предвзятые и необоснованные высказывания отдельных журналистов, общественных активистов, дискредитирующие членов конкурсной комиссии и ее деятельность уже накануне самих заседаний путем размещения необоснованной информации на Телеграм-каналах, на собственной странице в Facebook", - заявила глава комиссии.

По ее словам, комиссии крайне сложно работать в таких условиях, так как приходится беспокоиться о собственной безопасности и безопасности своих родных. "На эти факты мы уже обращали внимание на предыдущих заседаниях комиссии, что должно стать предметом деятельности правоохранительных органов", — добавила Коваль.

"Важно все сделать так, чтобы потом вновь назначенные лица могли законно работать, не беспокоясь о незаконности проведения конкурсного отбора. Возможно, для кого-то соблюдение процедуры - это формальность… но для меня и моих коллег – это персональная ответственность как перед САП, одним из ключевых институтов в нашей отечественной антикоррупционной структуре, так и государства в целом", — подытожила глава комиссии.

Она обратила внимание на то, что комиссия приложила значительные усилия, чтобы каждое ее действие и решение "основывалось на принципах верховенства права и законной цели".

"Прозрачность деятельности комиссии не вызывает сомнений. Мы ответственно относились к каждому замечанию общества, поскольку наша работа и была направлена именно на пользу общества", — резюмировала Коваль.

Как сообщалось, в четверг на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение о продолжении заседания конкурсной комиссии по избранию руководителя САП в 16.00 24 декабря. Трансляция будет проходить на YouTube-канале конкурсной комиссии.

Ранее, 21 декабря, комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП, но члены комиссии трижды не проголосовали за это. Комиссия тогда не закрыла заседание, но не определилась с датой продолжения.