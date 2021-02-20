Успех Украины остается для Запада стратегически важным, как никогда раньше. Сейчас настало время для Соединенных Штатов восстановить свое участие и поддержку, пишет Курт Волкер для СЕРА. Телефонный разговор госсекретаря Блинкена с министром иностранных дел Кулебой был хорошим началом. Далее предстоит звонок президента Байдена президенту Зеленскому и начала обновленного стратегического партнерства по всему спектру вопросов.

Официальный Вашингтон справедливо сосредоточен на борьбе с коронавирусом и оживлении экономики, а также на решении вопросов расовой и социальной справедливости. Несмотря на большую конкуренцию между великими державами, особенно с Китаем, вопрос национальной безопасности доминируют в мышлении.

Остальной мир возлагает большую надежду на возвращение к традиционным моделям привлечения и лидерства США, но признает, что новой администрации понадобится время.

Однако в Украине растет тревога, которую команда Байдена может легко развеять.

Изложу это с украинской точки зрения: президент Байден говорил с президентом Путиным об Украине только через неделю после вступления в должность, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств.

В заявлении Белого дома по результатам разговора с Путиным было отмечено, что президент Байден подтвердил поддержку США украинского суверенитета, что, конечно, хорошо. Однако невольно не было указано, что США поддерживают "территориальную целостность" Украины. Такой пропуск является критическим и заслуживающим внимания в Украине, учитывая продолжение Россией оккупации Донбасса и заявленной аннексии Крыма.

Совсем недавно главный редактор RT, главного российского пропагандистского подразделения, посетил конференцию в оккупированной Россией Украине и призвал "Мать Россию" вернуть Донбасс "домой". Нарушение режима прекращения огня на Донбассе обострилось за последний месяц, и только на этой неделе трое украинских солдат были убиты минометным обстрелом, осуществленным под контролем России.

Встречи "Нормандского формата" сорвались, и сейчас отсутствуют серьезные переговоры по принуждению России прекратить агрессию и восстановить мир и законное управление в Донецке и Луганске.

Недавно МВФ безрезультатно завершил "миссию" в Украине вполне справедливо требуя восстановления реформ, которые были отменены за последний год. И все же новость было трудно воспринять, поскольку Украина продолжает искать четкие сигналы поддержки Запада, которые не поступали.

На этом фоне Соединенные Штаты могут сделать несколько вещей, чтобы продемонстрировать постоянную поддержку Украины и таким образом продвинуть интересы США.

Планируемый телефонный звонок Байдена-Зеленского должен состояться как можно быстрее. Оба президента не должны становиться друзьями по переписке, но важно установить контакты на уровне глав государств, задать тон сотрудничества между администрациями обеих стран. Для Украины это стало критически важным.

Представитель Белого дома должен выразить возмущение предложением доверенного лица Кремля о том, чтобы Россия аннексировала Донбасс. Это зондирование почвы Кремлем незаконно на всех уровнях. Это провокация, специально направленная на Белый дом. И она легко отражается, если США отреагируют.

Государственный секретарь Блинкен должен подтвердить соблюдение США Декларации Помпео от 25 июля 2018 года, в которой Соединенные Штаты обязались "не признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву". Это современный эквивалент Декларации Веллеса 1940 года, в которой США отказались принять заявленную аннексию стран Балтии Россией – акции, которая оказалась критически важной через 40 лет после этого.

США должны восстановить "Стратегический диалог" с Украиной по основным вопросам геостратегического значения. Встречи государственного секретаря и министра обороны США с их украинскими коллегами дважды в год поставили это на правильные рельсы.

Соединенным Штатам следует восстановить настаивание на осуществлении Украине долгосрочных реформ. У страны не было длительного успеха на этом фронте с момента обретения независимости. Конечно, ни США, ни ЕС, ни МВФ не могут сделать для Украины то, что она должна сделать для себя. Но в то же время четкая стратегия и лидерство США чрезвычайно важны для предоставления украинским лидерам уверенности и политического прикрытия, необходимых для принятия чрезвычайно болезненных и сложных решений. США могут также помочь, энергично побуждая уголовные дела, которые уже ведутся против определенных украинских олигархов, и сотрудничая с Украиной над усовершенствованием ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений, которые до сих пор не реализовали свой потенциал.

Наконец, США должны присоединиться к ЕС, МВФ и других международных сторонников, чтобы помочь Украине внедрить далеко идущее антимонопольное законодательство. Действующая в Украине антимонопольная комиссия неэффективна. В ситуации, когда кучка людей контролирует огромные сегменты экономики, СМИ, судебную систему, государственные отрасли, голосования Совета и государственное управление, коррупция является лишь симптомом неудачной системы, а не самой болезнью. Украинскому руководству нужно взять на себя ответственность за такую долгосрочную реформу, но опять достичь успеха можно только при устойчивой поддержке США и ЕС.

Такую дорожную карту США могут внедрить легко и эффективно. Но США должны действовать быстро, поскольку силы, которые выступают против такой повестки дня, уже мобилизуются.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.