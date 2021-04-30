Колесников предложил эффективный способ достичь мира на Донбассе

Залог успеха Украины в достижении мира на Донбассе состоит в укреплении как обороноспособности страны, так и в выполнении Минских договоренностеий – но с четким соблюдением национальных интересов.

Об этом во время "ТОК-ШОУ 1" на канале "Украина 24" заявил вице-премьер-министр правительства Украины, министр инфраструктуры в 2010 – 2012 годах Борис Колесников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Создание мощного военно-промышленного комплекса и выполнение Минских договоренностей – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но этим вопросам необходимо уделять первоочередное внимание. Выполнение Минских договоренностей – с сохранением национальных интересов страны и с участием всех участников политических процессов – это и есть прямая и быстрая дорога к окончанию конфликта на востоке Украины, где гибнут наши люди, и каждая семья сегодня живет в страхе получения похоронки".

Кроме того, акцентировал Колесников, в ходе реализации Минских соглашений не нужно идти на уступки, прописанные в самом документе, для какого-то отдельного района.

"Необходимо всем 25 областям и городам разрешить создать муниципальную полицию, тем самым создать равные условия для охраны общественного порядка на улицах городов, независимо Донбасс это или Карпаты. Чтобы посмотреть, как можно реализовать на практике Минские соглашения, необходимо взять два города вдоль линии разграничения, например, Горловка и Енакиево, и быстро провести эксперимент. Увидев все "подводные камни" мы можем принять закон, который защитит на сто процентов наши украинские интересы и вернет Донбасс в Украину раз и навсегда. После этого уже можно браться за решение крымского вопрос. Еще раз подчеркну – в Крыму никто не гибнет, а гибнет элита нации, мирные жители и военнослужащие вооруженных сил на востоке страны. Этого никто не простит властям в обозримом будущем".

Что касается вопроса развития военно-промышленного комплекса, Борис Колесников обратил внимание гостей программы на тот факт, что военно-промышленный комплекс за три или пять месяцев не может быть создан, раз за семь лет его не смогли создать.

"Бесконечно слышал заявления о том, что у нас самая сильная армия в Европе. Подчеркну, что в мужестве нашей армии никто не сомневается, но военно-промышленный комплекс в мире ушел далеко вперед. И если наша армия самая сильная в Европе – так чего мы тогда опасаемся?" – сказал спикер.

Поднимаемый вопрос о возможной эскалации конфликта с Россией, Борис Колесников прокомментировал так: "Ссылаясь на цитату Маргарет Тэтчер, можно сказать следующее: "В международной политике важна только сила".

Но в отличии от нас, Великобритания "хвастается" не чужой, а своей силой, и когда возник территориальный спор с Аргентиной за Фолклендские (Мальвинские) острова, послала свой королевский военно-морской флот за три девять земель – в прямом смысле этого слова. Аргентина была уничтожена и острова вернулись в Британию. А хвастаться чужой силой большого ума не надо. Кроме того, поверьте, в Москве четко понимают с первого дня, что Запад в горячую войну за Украину не полезет. Никакие западные избиратели не простят своим правителям гибель американских солдат, французских, английских! И именно поэтому мы должны рассчитывать исключительно на свои силы", – акцентировал спикер.

"Необходимо понять одну простую вещь – без сильной экономики – возвращаясь к цитатам Тэтчер о том, что "настоящая свобода наступает тогда, когда наступает свобода экономическая" – у нас не будет ни военно-промышленного комплекса, ни социально ощутимого результата. Давайте сосредоточимся на экономике и отбросим все политические распри. Только это может привести нашу страну к успеху".

"И хватит жить иллюзиями о том, что Украину примут в НАТО или она вступит в Евросоюз. Этого не будет в ближайшие 20 лет, как минимум. А эти 20 лет необходимо как-то прожить сохранив свою независимость", – обратил внимание гостей ток-шоу и зрителей спикер.

Также Борис Колесников выразил надежду на успех возможных переговоров президентов Украины и Российской Федерации.

"Встреча президентов Зеленского с Путиным – это важнейший этап в разрешении конфликта на востоке. Еще с пушкинских времен славянский старый спор должен решаться в узком кругу. Тем не менее, необходимо благодарить мировую поддержу Украины в этом процессе. А все конспирологические теории о том, где проводить, кто и что хочет – вообще не имеет никакого значения. Я думаю президент Украины способен договориться, отстояв национальный интерес страны. Это, естественно, не означает позицию того, что мир любой ценой! И давайте все вспомним слова поэта и композитора Булата Окуджавы: "Как вожделенно ищет век, нащупать брешь у нас в цепочке. Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке", – подытожил свою речь Борис Колесников.