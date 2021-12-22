Когда война на Донбассе закончится, появится новая угроза, – Портников

Война на Донбассе может занять три десятилетия. Когда Украине будут возвращены оккупированные территории, может возникнуть новая серьезная проблема для ее государственности.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал журналист, публицист Виталий Портников. "Война на Донбассе будет продолжаться следующие 25-30 лет, как и все остальные постсоветские конфликты. Об окончании войны вообще не надо говорить", – подчеркнул он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По убеждению журналиста, какие-либо переговорные форматы по урегулированию российско-украинского конфликта не могут быть эффективными.

"Украинцам нужно научиться жить с войной, управлять военным конфликтом, осознавать угрозы, а не бояться их. Это наш единственный шанс сохранить Украину как государство", – подчеркнул он.

"Если мы все время будем ожидать, что конфликт закончится через год-два, в конце концов Украина просто исчезнет с политической карты мира и станет частью Российской Федерации. На это и рассчитывают в Москве", – добавил Портников.

По его оценкам, после смены политического руководства в России "возникнет реальное окно возможностей восстановления территориальной целостности". Украина должна им воспользоваться, но также учитывать опасность, с которой может быть связана деоккупация.

По мнению Портникова, опасность для государственности, в частности для внешнеполитического вектора украинского государства, могут представлять украинцы, которые на протяжении многих лет на оккупированных территориях испытывали на себе влияние кремлевской пропаганды.

"В результате восстановления территориальной целостности количество пророссийски настроенного населения Украины увеличится настолько, что у него может хватить сил для того, чтобы поставить точку на европейской, евроатлантической интеграции Украины уже в следующем году после восстановления территориальной целостности", – предупредил журналист.

Он отметил, что Украина может "упасть в объятия России". "Это будет главным следствием восстановления территориальной целостности нашей страны".

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что есть "две линии обороны" в ситуации агрессии России – чисто украинская и западная. По его словам, накапливая войска на границе с Украиной, Кремль преследует не только цель шантажа.