Климкин: Запад знал, что Путин готовится к войне с Украиной, но не верил

Западные партнеры Украины владели информацией о том, что Россия готовится к агрессии против нашего государства, но до последнего не верили, что план будет осуществлен.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Он подчеркнул, что информацию о преступных намерениях оккупантов получали иностранные разведки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они вам об этом не скажут, но тем не менее, такая информация была. В каком виде – это другой вопрос, но она была. И эта операция планировалась намного раньше. На Западе было очень много людей, которые не верили, что Путин на это пойдет, поскольку это реальное разрушение всех правил, к тому же и написанных на бумаге, и понятийных", – отметил экс-глава украинского МИД.

Климкин добавил, что фактически в 2014 году президент России Владимир Путин разрушил послевоенный мир как таковой. Ведь его не стало в смысле правил и в смысле доверия.

"Многие люди мне потом в Германии говорили: "Мы, конечно, это как-то моделировали, но по определению не могли поверить, что Путин на это пойдет", – отметил бывший дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявлял, что агрессия России в Крыму и на Донбассе – это предвестник приближения Третьей мировой войны. Впрочем она будет существенно отличаться от предыдущих двух, поскольку станет гибридной.