Климкин: даже после свержения Путина Россия будет предоставлять угрозу для всего мира. Интервью

Татьяна Гайжевская
Политика
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Климкин: даже после свержения Путина Россия будет предоставлять угрозу для всего мира. Интервью
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Наблюдая за ходом войны России против Украины, Запад отдает себе отчет, что глава страны-агрессора Владимир Путин может не остановиться на украинском направлении, а пойти дальше, в направлении европейском. Поэтому разрабатывается как минимум два плана, как остановить агрессора.

Отстранение Путина от власти в РФ остановит войну, но создававшаяся в течение лет имперская ментальность россиян будет представлять угрозу для цивилизованного мира еще очень долго после "выключения телевизора".

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

Какие санкции, введенные против России с начала войны, можно назвать адскими?

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– Сто процентов близкими к адским можно назвать отключение России от SWIFT.

Можно ли сказать, что сегодня Запад как никогда консолидирован в вопросе поддержки Украины?

– Да, безусловно. Уровень солидарности намного выше, чем раньше. Запад понял, что Путин может не остановиться, и это дополнительный стимул для консолидации Запада.

Может ли у Запада быть план лично в отношении Путина? План по остановке этого агрессора?

– Безусловно, они рассматривают это. Это сто процентов, поскольку, в конце концов, он принимает все решения.

Отстранение Путина от власти остановит войну в Украине.

Какие варианты могут рассматриваться?

– Первое – это давление санкциями таким образом, чтобы люди в России, несмотря на безумную пропаганду, поняли, что Путину не удается выиграть, что он несет большие потери, что это приводит к остановке экономики и тотальной изоляции. Тогда для людей не будет другого выхода, как спросить: что мы делаем дальше?

Это один из планов.

Второй план состоит в том, что Путин в этой реальности потерял ориентацию и начал совершать ошибки.

Ошибки какого плана? Политические, военные?

– Любые, в том числе и внутриполитические.

Но мы знаем, как из-за пропаганды настроено российское общество. Они будут объяснять все проблемы тем, что "проклятые американцы хотят нас уничтожить".

– Они так и будут объяснять. Вопрос в том, сколько это продержится. Это может продолжаться до бесконечности, а может остановиться.

Считаете ли вы, что отстранение от власти одного отдельного человека, Владимира Путина, может коренным образом изменить ситуацию, которую мы имеем сейчас?

– Это зависит от того, что вы подразумеваете под словом "коренным". Может ли это остановить войну в Украине? Да. Может ли остановить сегодняшнюю политику России? Нет.

Российская имперская ментальность будет представлять угрозу еще долго.

Мы видим, во что превратилось российское общество. Большинство россиян поддерживают этот фашизм и фактически сами превратились в фашистов.

– Они ими и были. Это жесткая националистическая ментальность с имперскими элементами, которая строилась все последние годы. Это укоренялось в сознание уже много лет. И когда меня спрашивают западные друзья, спустя какое время в России что-то изменится, когда, условно, выключат телевизор, я говорю: это не изменится.

На самом деле это вопрос лет. Российская ментальность иная, она не построена на западных ценностях, и это умело использует Путин.

Итак, и после Путина Россия будет представлять угрозу для всего цивилизованного мира?

– Безусловно. Поэтому мы и говорим о нашем потенциале, о гарантиях безопасности, о возможности обеспечивать нашу безопасность всеми имеющимися средствами. Эта задача никуда не уйдет ни завтра, ни послезавтра. И даже после победы.

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