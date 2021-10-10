Климкин назвал единственную страну, которая может помочь Украине в войне против РФ

В противостоянии с Россией единственный главный союзник Украины – это США. Только это государство может "поставить красные линии" стране-агрессору.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Я считаю, что сегодня нашей главной помощью являются Соединенные Штаты", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Только Байден может сегодня поставить Путину красные линии. Ни Меркель, ни Макрон, ни Европейская комиссия, как бы они ни работали, этого не могут", – подчеркнул дипломат.

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Он добавил, что поддержка других западных партнеров также крайне важна, и ее также следует учитывать и использовать.

"Коллективный Запад – это нам нужно? Да. Важно? Да. Солидарность по санкциям? Да. По давлению? Да. Но тем не менее сегодня мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев", – заметил Климкин.

"Конечно, на себя в первую очередь, а на американцев во вторую очередь. Американцы с европейцами пусть нам помогают", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украине не следует противостоять России один на один. По его мнению, следует активно привлекать союзников, чтобы уменьшить потери среди бойцов ВСУ.