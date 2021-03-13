Климкин: Путину нет смысла проводить встречи, он поднимает ставки на Донбассе

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что президент России Владимир Путин не заинтересован в проведении новой встречи глав "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

По его словам, вместо этого Кремль поднимает ставки на Донбассе и пытается договориться с новой администрацией президента США Джо Байдена. Об этом Климкин сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что надеялся на встречу в апреле-мае, но, вероятно, этого не произойдет.

"Конечно, для него (Путина – ред.) проводить встречи в "нормандском формате", говорить с нами, немцами и французами, – это история, которая ему мешает. Он раскладывает пасьянс из многих вопросов, там есть и вопросы энергетики, санкций, климатических изменений. Они ищут новые тезисы для торговли с американской администрацией", – сказал экс-глава МИД.

Климкин заявил, что на данный момент Путину нет смысла проводить какие-то встречи.

"Что происходит на Донбассе? Путин поднимает ставки, и результаты мы все, к сожалению, видим. И пока Россия имеет право вето в Совбезе ООН, мы формально, в соответствии с международным правом и уставом ООН, не можем назвать войну войной. Россия никогда не признает себя стороной конфликта", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что стороны продолжают готовить проведение встречи стран в "нормандском формате" по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.