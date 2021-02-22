Климкин: Путин будет искать внешних врагов из-за кремлевских кланов

Российский президент Владимир Путин продолжит искать внешних врагов и первым из них является Украина.

Такое заявление в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Он убежден, что это связано с кремлевскими кланами.

"Будет больше санкций, будет поддержка российского гражданского общества. Ну и кремлевские кланы тоже начали играть свою игру. Эта история с Навальным, с дворцом Путина – кто и как снимал... Думаю, в этой ситуации у Путина маневр очень сужен. А когда маневр у Путина сужен, он будет искать внешних врагов. И первый внешний враг для него – это мы", – пояснил Климкин.

Экс-глава МИД убежден, что Путину стоит готовиться к новым санкциям из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

"Они (санкции) будут скорее символическими. Они классные, это шаг вперед. Но давайте объясним, где находится Путин. Путин понимает, что его начали качать. Никто вам это политкорректно не скажет, но, тем не менее, есть драйв на то, чтобы этого путинского режима в сегодняшнем виде не было", – подчеркнул Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает за решение вопросов с Западом в рамках диалога, однако ЕС и США продолжают с маниакальной настойчивостью говорить о санкциях.

Напомним, что 2 февраля оппозиционер Алексей Навальный получил приговор – 3,5 года в колонии общего режима по обвинению в несоблюдении условий испытательного срока по приговору от 2014 года – делу "Ив Роше".

Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Навального.