Климкин о рисках для Украины: в этом году столетие создания СССР, Путин будет пытаться использовать этот фактор

Президент России Владимир Путин может дать отмашку на создание локальных военных провокаций - ему нужна причина для того, чтобы ввести свои войска на территорию Украины. Использовать глава Кремля может и значимый для него повод.

Как сказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин, в этом году исполняется 100 лет с даты создания Союза Советских Социалистический Республик (СССР). Путин может воспользоваться этим в своих политических целях.

"Он будет пытаться использовать этот фактор давления на Украину... Для него это также внутренняя политика", – пояснил Климкин.

Прогнозируя развитие событий, он отметил, что ожидать от Кремля уступок и снятия напряженности не стоит. По его мнению, Путин и дальше будет выдвигать все новые и новые требования, претензии и устраивать провокации.

Видео дня

"Запад продолжит диалог с Путиным. На его взгляд, это лучше, чем военные операции", – сказал дипломат.

Он же добавил, что язык дипломатии в этой ситуации – намного лучше, чем открытое противостояние.

Известно, что 30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской советских социалистических республик, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле обсуждают военный сценарий, который касается Украины.