Климкин о результатах саммита США-РФ: Байден применил 'политику кнута и пряника', санкции просто отложили

Политику американского президента Джо Байдена к Владимиру Путину можно назвать "политикой кнута и пряника". Во время последнего разговора он сделал несколько шагов, которые можно назвать компромиссами.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 10 декабря. Политик отметил, что, несмотря на поддержку Украины, США все же убрали санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Байден сделал несколько шагов, которые можно рассматривать, как компромиссы – убрали санкции по "Северному потоку-2", по суверенному долгу. Они их отложили в другой пасьянс. Политика Байдена к Путину – "политика кнута и пряника": сначала врезать, а потом отпустить, бросить кость. Кость Байден Путину бросил, но есть очень тревожные вещи – группа высокого уровня, которая будет обсуждать безопасность в Европе без нас", – сказал Климкин.

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По его словам, уже не впервые происходит обсуждение без участия нашего государства, например, по "ПП-2".

"Еще один печальный пример, когда Меркель поехала в Байден и договорилась. А потом сказала, что мы Украину будем поддерживать. И они будут поддерживать. Украину никто не бросит, потому что она для них важна. Однако вопрос безопасности – это вопрос нашего существования", – добавил Климкин.

Экс-министр подчеркнул: то, что между Россией и США решается судьба Украины, Польши и других стран – это тревожный сигнал. В этой игре, по мнению политика, Украина должна быть на равных.

"Если этого не случится, то нашу судьбу будут решать другие. Даже если нашу судьбу решают друзья, это для нас вызов. Усилия нужно продолжать, мы должны быть едиными", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр обороны Степан Полторак, благодаря поддержке международных партнеров агрессию России против Украины удалось временно отодвинуть. В то же время, недооценивать главу РФ Владимира Путина нельзя, поскольку его цель – уничтожить наше государство.