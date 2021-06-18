Кива стал героем 'пикантного' видео после драки с Тищенко в Раде

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Илью Киву поймали за "пикантным" занятием в стенах сессионного зала Верховной Рады. Парламентарий, считая, что его никто не видит, заправлял рубашку в брюки.

Это произошло сразу после его потасовки со "слугой народа" Николаем Тищенко во время заседания 17 июня. Курьезный момент попал на видео, которое опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Напомним: накануне нардеп от фракции монобольшинства Никита Потураев заявил, что эпоха бедности в Украине закончится после "расстрела ОПЗЖ". Это спровоцировало возмущение со стороны представителей партии и они мигом направились к трибуне.

Видео дня

Там началась давка и потасовка, во время которой представитель ОПЗЖ Илья Кива подрался с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко.

А когда страсти в Раде затихли и все разошлись от трибуны, Кива отошел к двери, чтобы поправить одежду. Так, спрятавшись за колонной, он расстегнул ремень брюк и заправил в них рубашку. С одной стороны его прикрывал кто-то из коллег-парламентариев. Однако сам нардеп все время оглядывался, не видит ли кто-нибуть, чем он занимается.

Все же кадры распространились в сеть уже на следующий день после потасовки в Раде.

Напомним также видео "поединка" Кивы и Тищенко в зале парламента 17 июня:

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Илью Киву на заседании парламента поймали за перепиской с абонентом "Яной Блядинской". Она прислала ему фото ребенка, а нардеп в ответ заявил, сколько уже потратился на нее.