Кива предъявил претензии ОПЗЖ за вложенные деньги в выборы. Фото

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива предъявил претензии своим коллегам по фракции. Причиной стали деньги, которые он вложил в выборы.

Сообщение во фракционном Telegram-чате засветил на своем телефоне один из нардепов. Фото опубликовал Telegram-канал "Через плечо" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Короче, если всем по х*ю, я требую компенсации за вложенные деньги в местные выборы", – написал Кива.

Он пожаловался, что зарабатывал и на выборы денег не брал, а "тратил свои, работая на авторитет и результат".

Напомним, на местных выборах 2020 года Кива был руководителем полтавской городской организации ОПЗЖ.

Видео дня

Как писал OBOZREVATEL, Кива записал ролик с поздравлением ко Дню молодежи, вновь надев шапку-ушанку с изображением коммунистической символики.

Позднее нардеп устроил "перформанс" с сожжением сувенирной форменной фуражки, которая продавалась на Андреевском спуске. Он заявил, что Украина якобы "колыбель фашизма" в Европе.

"Они пришли нас убивать, а мы их будем как б**дей палить", – матерился парламентарий. Свою акцию он назвал протестом.