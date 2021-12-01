Кива эмоционально отреагировал на лишение его научной степени: буду молиться и вспомню каждого

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива эмоционально отреагировал на лишение его научной степени. Политик пригрозил, что вернет все то, что у него забрали и пообещал "вспомнить каждого".

Свою реакцию на лишение научной степени Кива опубликовал в Facebook. Нардеп написал, что он "только начинает", призвав тех, кто лишал его звания кандидата наук "не мерить жизнь одним днем".

Также народный избранник с иронией обратился к президенту Владимиру Зеленскому, предложив помимо лишения научной степени забрать у него адвокатское свидетельство.

"Все, что вы, шавки трусливые, у меня забрали - я верну, а за тех, кто в этом участвовал, теперь, как православный, буду молится, знаю и вспомню каждого... Вы уже заканчиваете, а я только начал! Не меряйте жизнь одним днём, а власть одним сроком… Всему своё время… P.S. Зеленский: У меня ещё осталось адвокатское свидетельство, можешь его тоже меня лишить и забрать", - эмоционально написал политик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, аттестационная коллегия Министерства образования Украины 30 ноября лишила народного депутата Илью Киву звания кандидата наук. Ранее в Миноборазования заявили, что не могут лишить Киву научной степени, присужденной после резонансной и курьезной защиты диссертации, поскольку никто ему таковую и не присуждал.

Напомним, весной 2021 года Кива в очередной раз оказался в центре скандала, когда внезапно защитил диссертацию кандидата наук по специальности "механизмы государственного управления"

Недавно народный депутат Илья Кива в зале Верховной Рады пожаловался коллегам на то, что у него отобрали наградное оружие и пригрозил, что в ответ будет забирать жизни.

Отметим, что 16 ноября утром в дом народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Илье Киве пришли с обысками правоохранители. Сам Кива заявил, что в доме проживает не он, а его двухлетний ребенок. В Офисе генерального прокурора сообщили, что проводят обыск проводят в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении Кивы по подозрению в государственной измене.