Кира Рудык рассказала, как законопроект 'Голоса' позволит обеспечить опорные больницы кислородными станциями

Провальная политика Министерства здравоохранения в борьбе с пандемией привела к критической нехватке кислорода в больницах всей страны. Пока на местном уровне не могут самостоятельно справиться с проблемой, кислород закупают волонтеры.

Между тем врачи продолжают сообщать о крайне серьезной потребности в кислороде для тяжелобольных, заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык в эфире канала "Прямой". По ее словам, "Голос" инициирует срочные изменения в госбюджет, которые позволят обеспечить кислородными станциями все опорные больницы страны.

Кира Рудык отметила, что за целый год Минздрав не внедрил стратегию обеспечения кислородом больницы с запасом, чтобы врачи могли быть всегда готовы к новым вспышкам болезни.

"Мы постоянно слышим, что больницы не обеспечены кислородом, его закупают волонтеры. Кислорода стабильно не хватает: где больше, где меньше. Но такой стратегии, чтобы был достаточный запас кислорода, нет", – заявила Кира Рудык.

Народный депутат Инна Совсун вместе с депутатами фракции "Голоса" подали в Верховную Раду проект об установлении кислородных станций во всех опорных больницах страны. Политик объяснила, что тяжелобольные с "короной" требуют высокого потока кислорода, который не могут обеспечить обычные концентраторы. Именно поэтому сейчас критическая потребность в кислородных станциях.

"Мы как партия "Голос" внесли в парламент законопроект о выделении дополнительных 800 млн гривен на кислородные станции. Это то, что производит кислород для тяжелобольных. Важна максимальная поддержка этого законопроекта парламентом, чтобы мы могли сделать закупки и больницы наконец получили эти кислородные станции" , – подчеркнула Кира Рудык.

Лидер "Голоса" выразила надежду, что комитет Верховной Рады по вопросам бюджета в ближайшее время рассмотрит проект о выделении средств.