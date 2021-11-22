Кира Рудык о "вагнергейте": это лакмус системной некомпетентности власти

На всех этапах "вагнергейта" четко прослеживаются проявления системной болезни украинской власти: некомпетентность и неумение признавать и анализировать свои ошибки.

Так комментирует действия властей лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"В "вагнергейте" прослеживаются симптомы системной болезни, свойственной власти сейчас. Это тяжелая и, похоже, "неоперабельная" некомпетентность, осложненная патологическим неумением признавать и анализировать собственные ошибки", — объясняет парламентария.

Самое главное: ни сам Зеленский, ни глава его офиса Ермак не осознавали уровень операции, сложности ее подготовки и проведения, всю совокупность возможных выгод, которые Украина могла получить при ее успехе.

Видео дня

"Наибольшее отвращение вызывает позиция Банковой о том, что операции вообще не было, потому что "разве может украинская разведка так разработать и спланировать?" Эта версия лжи возникла, потому что в ОП не имеют, какой путь прошла украинская армия и военная разведка за 7 лет войны с Россией. А когда перед властью встал вопрос проведения или непроведения операции, они, как оказалось, больше доверяли Лукашенко, чем своим военным", — возмущается лидер "Голоса".

Офис президента действительно думает не о том, как помочь Украине выиграть в войне, там предпочитают осторожно "проходить между каплями". Но это неприемлемо во время злости.

"Ермак и Зеленский не учли, как ударит по репутации Украины отказ от операции, в подготовке которой принимали участие наши союзники. Это дерзкое непонимание собственного места на карте мира и уровня собственной квалификации в принятии решений на каждом этапе операции", — подчеркивает Кира Рудык.

А лакмусовой бумажкой некомпетентности внутри страны стало то, что для прикрытия собственных ошибок власти использовали циничную и примитивную ложь.

"Если вы решили "слить" дерзкий и тщательно проработанный план украинских разведчиков, потому что "не мы хотим международного скандала", "не хотим рисковать жизнью людей в самолете" или просто "стало страшно", об этом стоит откровенно сказать. Но точно не придумывать 300 версий лжи", — отмечает народный депутат.