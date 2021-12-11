Кира Рудик вошла в ТОП-100 самых влиятельных украинцев

Успешная IT-предпринимательница, селф-мейд миллиардер и политик Кира Рудык вошла в ТОП-100 самых влиятельных украинцев 2021 года по версии журнала "Фокус". Рудык заняла 70 место в рейтинге.

В него вошли люди, которые оказывают наибольшее влияние на политические, экономические, общественные и культурные процессы в стране. Среди них политики, бизнесмены, артисты, спортсмены, журналисты, общественные деятели.

Как известно, Кира Рудык родилась в Ужгороде, в обычной украинской семье. Путь к лучшему будущему прокладывала через знания. Училась на "отлично" в городской школе, а затем поступила в Могилянку, на специальность программиста. Столица не сразу предоставила самые лучшие возможности, но Кира была готова работать. Начинала, как и все: чтобы заработать, раздавала флаеры у метро и собственноручно делала украшения для волос.

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В IT-бизнесе начинала с тестировщицы и выросла в топ-менеджера. Возглавила и развила компанию RingUkraine, которую впоследствии приобрел Amazon за 1 млрд долларов. Реализовавшись в бизнесе, Рудык решила применить свои знания в украинской политике. Именно поддержку среднего класса для развития Украины как успешного, демократического государства Кира Рудык называет главной целью в своей деятельности.

Также Рудык занимается общественной деятельностью по защите прав животных. Она имеет свой приют, где проживает несколько десятков кошек.