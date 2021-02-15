Кира Рудик объяснила, почему "Голос" называют "соросятами"

Представителей партии "Голос" называют "соросятами" из-за распространенного мнения, что политсила финансируется американским финансистом и инвестором Джорджем Соросом, а также украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

Однако на самом деле это не соответствует действительности, заверила лидер "Голоса" Кира Рудик в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару. Она отметила, что такая информация появляется постоянно, однако никакого спонсирования от этих людей партия не получала.

"Смотрите, две мои любимые персоны: Пинчук и Сорос. Я всегда передаю им привет и говорю: "Уважаемые господа Пинчук и Сорос, все рассказывают, что вы нас спонсируете, но деньги к нам еще так и не дошли. Пожалуйста, могли бы вы что-то нам передать". Если бы за каждый раз, когда рассказывают о спонсировании Джорджем Соросом партии "Голос", нам бы давали гривну, мне не надо было фандрейзить", – отметила Рудик.

Она подчеркнула, если время от времени на партийной орбите и появляются люди, так или иначе связанные с Пинчуком и Соросом, то в таких случаях речь идет скорее всего о лицах, получавших зарубежное западное образование, и которые разделяют ценности "Голоса".

"Это те люди, которые работали или жили в США или Европе, получали образование в Стэндфорде или Гарварде. Они возвращаются, и мы для них ближайшая партия ценностно и эмоционально", – пояснила председатель партии.

"Хотя мы уже привыкли к прозвищу "соросята"", – добавила Рудик.

Полный текст интервью читайте позже на OBOZREVATEL.