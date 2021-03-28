Казарин: Литва обрела независимость, когда распался СССР, – с Крымом так же

София Закревская Политика 14:01, 28.03.2021 Обновлено: 14:19, 28.03.2021

Журналист Павел Казарин высказал мнение о том, что Крым может частично повторить судьбу Литвы, которая получила независимость от СССР уже после его распада.

Об этом он заявил во время программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на 5 канале, комментируя созданный СНБО и утвержденный Владимиром Зеленским документ о стратегии деоккупации Крыму (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Понимаете, Крым он как толкиеновское кольцо: ты его добровольно отдать не можешь, но чем дольше ты его носишь, тем больше превращаешься в Голлума. Именно так происходит с Российской Федерацией", – сказал журналист.

По мнению Казарина, Россия не отдаст Крым добровольно, ведь он является своеобразной гарантией "политического долголетия" Владимира Путина, в частности, его четвертого срока на посту президента.

Он считает, что Украина сможет вернуть Крым из оккупации, когда Россия перестанет быть империей и начнет осознавать себя как национальное государство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Казарин развенчал миф о том, что Крым якобы большую часть своей истории принадлежал России. На самом деле россияне только в 1917 году стали этническим большинством на полуострове.

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