Катастрофа МН17: Украина присоединилась к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ

Украина является участником производства о сбитии пассажирского лайнера Boeing 777 рейса МН17 в 2014 на Донбассе, следовательно, автоматически присоединилась к иску Нидерландов против России в Европейский суд по правам человека.

Об этом OBOZREVATEL рассказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец. По ее словам, Украина продолжает выполнять все договоренности в рамках международного сотрудничества по преступлениях, связанных с сбитием МН 17.

"Насколько я помню, мы присоединялись к иску против РФ в ЕСПЧ. Даже не то, что присоединялись – мы являемся участниками этого производства. Мы так же защищаем свои права", – сказала Коломиец.

По ее словам, несмотря на то, что суд проходит в Нидерландах, Украина является участником процесса, ведь на нашей территории находится место происшествия и подозреваемые, свидетели или обвиняемые могут находиться в Украине и быть гражданами Украины.

"Мы согласовали, каким должно быть наше взаимодействие и в соответствии с ним сотрудничаем. То есть, если обвиняемые или свидетели находятся на территории Украины мы со своей стороны должны обеспечить возможность их дистанционного участия в судебных заседаниях. Если есть какие-то международные поручения, то суд обращается в Министерство юстиции и мы уже выполняем эти поручения. Это, например, вручения уведомлений о вызове в суд или другие судебные документы", – сказала Коломиец.

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