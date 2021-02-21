Каспаров – о Путине: диктатор никогда не останавливается, его останавливают

Президент России Владимир Путин построил диктаторский режим, а поэтому он никогда не откажется от своих агрессивных планов против других стран, пока его не остановят.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" озвучил российский оппозиционер Гарри Каспаров. Он подчеркнул, что сейчас готовность лидера страны-агрессора к новым конфликтам осталась его единственным козырем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Говорить о каких-то компромиссах бессмысленно. Режим перешел уже столько красных линий, что на сегодняшний день у Путина не остается никаких других опций, кроме как повышать ставки и действовать еще более агрессивно, надеясь, что западные страны в очередной раз отступят, испугавшись риска большой конфронтации", – сказал Каспаров.

По его словам, милитаристская истерия в Кремле будет только нарастать по мере ухудшения социально-экономической ситуации в Российской Федерации. Каспаров отметил, что на встрече с фракциями нелегитимной Госдумы Путин уже заговорил о необходимости введения в его стране продовольственных сертификатов.

"Это означает, что после 20 лет вставания с колен Россия сейчас должна становиться в очередь за продуктами. И в этой ситуации, когда холодильник уже в общем-то не является союзником, когда экономика находится в ужасном положении, а уровень воровства, коррупции только возрастает (потому, что мафия не может останавливаться), расширение мафиозного клана ставит режим в патовое положение", – объяснил оппозиционер.

Каспаров подчеркнул, что даже при достаточно высоких ценах на нефть денег на то, чтобы кормить население РФ и удовлетворять растущие аппетиты коррумпированной верхушки, Путину не хватает.

"И поэтому в качестве единственного аргумента будет приводиться необходимость противостоять остальному миру. А это означает повышение градуса агрессии. Диктатор никогда не останавливается, его останавливают. Никогда еще в истории диктатор сам по себе не прекращал агрессивных войн, если не терпел поражение", – сделал вывод Каспаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каспаров спрогнозировал, что режиму Путина в России неизбежно придет конец. Но попытки сохранения власти лидером страны-агрессора могут стать настоящим вызовом для всего демократического мира. Поэтому не стоит медлить с усмирение потенциальной глобальной угрозы.