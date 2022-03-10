Камала Харрис прибыла в Польшу для решения вопроса по истребителям для Украины

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Вице-президент США Камала Харрис прибыла в Польшу. Она намерена провести переговоры с польским руководством по вопросу поставок Украине истребителей.

Об этом пишет ВВС. Отмечается, что данная тема вызвала разногласия в НАТО.

Еще накануне визита Харрис высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена рассказал, что во время встреч вице-президента тема польских истребителей будет обсуждаться.

Ранее министр обороны США заявил, что вместо истребителей Украина может получить средства противовоздушной обороны. По его мнению, ПВО будет эффективнее авиации.

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