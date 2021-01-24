Назначение Александра Скичко главой Черкасской ОГА – прецедент. Так же как и разрушение дел по ОАСК, Татарову и всего антикоррупционного блока во главе с НАБУ. Еще в одной ключевой государственной сфере произошла диверсия со стороны Банковой, – пишет Инна Ведерникова для Зеркала недели.

В то время как президент Зеленский подписывал очередной безответственный указ, мы как раз разбирались с таблицами региональных срезов НАНУ и СНБО по ковиду за последний месяц. Цель была одна: понять нужно ли объявлять национальный локдаун или все-таки правильно основываться на анализе эпидемиологической ситуации в регионах и действовать жестко, но точечно. Возможно, применяя изоляцию отдельных регионов, но не всей экономически падающей в пропасть страны.

Нам с этими решениями жить еще какое-то количество месяцев или даже лет. И то, что премьер-министр заявил о непродлении локдауна, но, возможно, карантина — ничего не значит. Учитывая, как их вводили, и какую беспомощно-хаотичную политику ведет власть в отношении эпидемии вообще и спасения экономики в частности.

В потоке цифр, боли, бездействия, вакцин, откатов, тестов и смертей уже трудно разобраться. Ситуация в стране давно развивается по принципу селевого потока, вырвавшегося из кратера ожившего вулкана: зафиксировать, удержать что-либо не представляется возможным. Нас несет, даже если нам кажется, что мы надежно зафиксированы в своих домах и квартирах. Чем, собственно, власть и спасается от бунта сильно уставших и ничего не понимающих людей. Однако если постараться хотя бы мысленно увернуться и остановиться, вычленить конкретный отрезок времени и попробовать сконцентрироваться на нем, включая цифры статистики и действия власти в их контексте, многое становится понятно.

Здесь важно! Ежедневно министр здравоохранения Максим Степанов, рисуя общую картину по стране, объявляет нам количество заболевших исходя из результатов тестов. В то время как в ЕС давно опираются на госпитальную статистику и открыто публикуют количество новых госпитализаций, реанимаций и подключений к аппаратам ИВЛ. Поэтому мы целенаправленно берем за основу метод нашего министра, данные НАНУ и мониторинга СНБО СОТА.

Итак, Черкасская область – одна из четырех, где по последним данным мониторинга СНБО СОТА за 22 декабря 2020 – 4 января 2021 (в разрезе регионов и городов), – ситуация была самая критичная. Область охвачена эпидемией: у 67% ее населения в эти две недели количество заболевших не то чтобы превышало критически "красный" показатель – 320 случаев на 100 тысяч населения (некогда установленный Кабмином для карантина выходного дня), а зашкаливало, доходя до – 1 600 (!) заболевших на 100 тысяч.

В области надо вводить ЧП, а там почти месяц нет губернатора! А тут вдруг появляется – джинн из бутылки. О-о-очень красивый, но – бесполезный. Ну, вот о чем думал Зеленский, когда принимал решение? В какую бумажку смотрел и какие данные сопоставлял, когда доверял миллионный регион абсолютно некомпетентному человеку из шоу-бизнеса?

Даже если у него есть диплом экономиста-международника, Скичко ни дня не работал по специальности. Какие проблемы он может разрулить, что проанализировать, и какие решения на пользу стране принять? Или Зеленский забыл, что возглавляет СНБО?! Что все эти данные, прежде всего, должен был принять во внимание он?

Честно? Орать хочется.

Однако разделим эту мощную эмоцию с вами. Пояснив суть. Потому что помимо Черкасского прецедента, есть еще несколько важных тенденций, которые нам удалось зафиксировать.

Итак, мы начнем с данных Национальной академии наук Украины (НАНУ), где даже невооруженным глазом видны несколько групп областей, где ситуация и ее динамика за последний месяц достаточно сильно отличаются.

Так, в условной "красной группе" (количество заболевших от 200 человек и более на 100 тысяч населения) очевидны лидеры роста за последний месяц. Это 10 областей: Волынская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Черкасская, Одесская, Черниговская, Полтавская, Ровненская, Сумская и город Киев.

Но важно учитывать динамику, потому что в части этих областей после спада снова зафиксирован рост заболевших, а в части — нет. Таким образом, в числе стабильных ковидных оказались — Волынская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Ровенская и Сумская области и Киев. (Однако рост в некоторых из них еще не дотянул до "спада" на той же Черкасчине.)

Как нам прокомментировали эту ситуацию в НАНУ, видимый на диаграмме за последнюю неделю рост имел место в основном благодаря эффекту увеличения числа рабочих дней: больше тестировали и больше выявили больных. Вместе с тем, по мнению экспертов, доля тестов с положительным результатом постепенно снижается еще с конца ноября, и этот непрямой показатель корректнее отображает эпидемическую динамику, особенно в условиях непостоянства темпов тестирования, к которому мы еще вернемся.

При этом по количеству летальных случаев контингент "красной" группы заметно меняется. Да, Черниговщина с отметкой смертности более 10 человек на 100 тысяч населения — бьет все "рекорды". (Здесь причина может быть в том, что в Черниговской области странно публикуют данные по летальным случаям ковида: сейчас их "выбрасывают" большими порциями, а ранее несколько месяцев там почти не было летальных исходов. Поэтому видимый рост числа летальных случаев, по мнению экспертов, может относиться к старым датам. И эти смерти произошли пару месяцев назад.)

За ней следом с неожиданно высоким показателем смертности идет "новичок" в группе — Херсонская область (больше шести человек). При том, что по росту заболевших эта область однозначно "зеленая группа", — только в первую неделю замера здесь 150 заболевших на 100 тысяч населения, все остальное время — значительно меньше.

О чем это говорит? Возможно о том, что в области не все в порядке с организацией борьбы с эпидемией и качеством лечения. А возможно, объясняется составом и возрастом населения. Причин может быть много. Но опять-таки, это только наши версии, которые требуют анализа экспертных структур во власти.

Далее по количеству летальных случаев идут уже знакомые нам — Запорожская (больше четырех человек), Николаевская, Одесская, Черкасская, Полтавская области и город Киев — по четыре человека. Что, собственно, объяснимо в связи с количеством заболевших там людей. А вот за ними — группа новых — Днепропетровская (больше четырех на 100 тысяч), Луганская и Львовская области — по четыре человека. И здесь тоже легко увидеть "парадокс": количество заболевших в этих областях меньше 150. Вопрос: почему в областях с низким ростом заболеваемости такая смертность?

Однако усредненные данные НАНУ не показывают всей критичности картины, сложившейся в отдельных городах и районах областей, попавших в нашу условную "красную группу". Поэтому стоит "расшить" эти области, обратившись к данным мониторинга СНБО СОТА. По результатам анализа регионов со значительным распространением COVID-19 СНБО были определены 147 регионов, где уровень заболеваемости за 14 дней (по состоянию на 04.01.2021) превышает значение 320 человек на 100 тысяч населения. Среди них было выделено 89 территориальных единиц, в которых динамика распространения болезни — отрицательная.

Обработав информацию мониторинга СНБО, мы получили вот такую таблицу.

Если сопоставить данные НАНУ и мониторинга СНБО, то очевидны самые критические области, где ситуация в ряде городов и районов беспрецедентная. Их показатели в разы превышают границу официальной "красной зоны", которую использовала власть для введения карантина выходного дня.

В их числе:

1) Одесская область (65% населения области за порогом в 320 случаев, с пиком 1 050 заболевших на 100 тысяч — в Черноморске);

2) Николаевская область (64% населения, с пиком 712 заболевших на 100 тысяч — в Николаеве);

3) Черкасская область (63,6% населения, с пиком 1595,7 заболевших на 100 тысяч — в Каневе).

4) Киев (с 356,5 заболевших на 100 тысяч населения).

Лучше, но тоже с показательными пиками ситуация в Херсонской (33% — за порогом), Полтавской (39,7%) и Сумской (35,2%) областях.

И уж если кто и был в подобной ситуации первым претендентом на жесткий локдаун с 8 января, так именно эти области. Наверное, для этого СНБО и свел все показатели. Только кому они пригодились-то?!

Для того чтобы выделить самые здоровые регионы, вернемся к диаграмме роста заболеваемости НАНУ и мониторинга СНБО СОТА.

На нижней границе диаграммы в "зеленой группе" (до 100 случаев заболевших на 100 тысяч населения) — шесть областей: Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Тернопольская и Харьковская (две последние лишь в первую неделю чуть превысили нашу условно допустимую границу). Во всех — небольшой, но стабильный рост заболевших, и только в Харьковской — снижение весь месяц. Но все они были потенциальными претендентами на милость Центра, который мог исключить их из списка жесткого локдауна, сохранив там здоровую экономическую деятельность.

Вот здесь интересно глянуть на количество тестов, проведенных в Харькове. Безусловно, опираясь на официальную статистику, мы должны учитывать количество тестов, которые делают в регионах. Чем больше тестов, тем объективнее данные. В этом у нас, как мы уже сказали, — провал, но нам необходимо на что-то опираться, чтобы иметь хотя бы примерное представление о происходящем в стране и ее регионах.

Итак, что же в самом здоровом на сегодняшний день Харьковском регионе? Меньше 40 тестов на 10 тысяч населения. Ближе к аутсайдерам стоит Харьков. Впрочем, как и остальные области этой победной группы. За исключением Винницкой, где показатель тестирования стабильно больше 40, а иногда — и под 80. Понятно, что до Киева вотчине Гройсмана далеко, поскольку там в два раза больше тестов, но и средняя позиция в таком раскладе — совсем не аутсайдерская.

А если сразу же, не отходя от Винницы, обратиться к показателям летальности в "зеленой группе"? В этом случае нам никак не обойти настойчивую мысль о том, что этот антиковидный кейс можно записать на счет экс-премьера Гройсмана (партия которого контролирует большинство громад Виннитчины и облраду) и местного губернатора Сергея Борзова. Тоже, кстати, экс-шоумена из "Винницких перцев", правда, с предварительным административным опытом. По-видимому, бывшие оппоненты (а Борзов конкурировал на выборах мэра Винницы со ставленником Гройсмана, действующим мэром Винницы) как-то смогли договориться о системном взаимодействии.

И на кой черт в этой области вводить локдаун, спрашивается?

Средняя "желтая группа" — от 100 до 200 заболевших на 100 тысяч населения. Здесь стоит обратить внимание не столько на позицию областей, попавших в группу, сколько на динамику последнего месяца. В этой группе семь областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровненская и Хмельницкая. Из них лишь в четырех — Днепропетровской, Львовской, Херсонской и Хмельницкой — наблюдаем спад количества заболевших, в остальных — рост с претензией на "красную" зону.

При этом только в Херсонской — сокращение летальности. И с тестами в этой области тоже неплохо — от 40 до 80 на 10 тысяч населения. Как и в Винницкой, собственно. Так что в этой группе мы также имеем лидера, способного перебраться в "зеленую" зону. Если не учитывать, конечно, что до этого область была на второй позиции по летальности (больше шести человек на 100 тысяч в начале месяца).

…Безусловно, системный аналитик в этих таблицах увидит (да, возможно, уже давно видит!) намного больше, чем мы. Более того, те, кто анализирует общую ситуацию исходя из госпитальных данных, возможно разобьют наш анализ в пух и прах. Однако повторюсь, мы использовали государственный подход к анализу статистики (по случаям заболеваний) и получили конкретную картину. И на ее результаты власть, принимая ключевые решения (в том числе и кадровые) тоже "забивает".

Но какой бы метод мы не использовали, как бы дальше ни развивались события и сколько бы раз нам ни пришлось переживать локдаун (в соседней Польше уже зарегистрирован новый британский штамм вируса), — это должна быть история про осмысленный государственный подход. А не про то, как мазать зеленкой и больных ветрянкой, и тех, у кого случился сердечный приступ.

Все меры надо тщательно продумывать и просчитывать. Мы слишком бедная страна, чтобы раз за разом вводить длительный локдаун, как, например, Израиль. Слишком бедная, чтобы в таком темпе вакцинировать уже половину населения, как, опять-таки, Израиль. И слишком неразумная, чтобы правильно вычленять группы риска и правильно вести их в случае заболевания.

И все это не просто цифры, это — конкретные люди, их жизни и прямая ответственность за них, которую в здравом уме и трезвой памяти взял на себя ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Это — ответственность за их благосостояние, которое сегодня напрямую зависит от антиковидных мер центральной власти. А эти меры должны основываться как раз на анализе всех страдающих от пандемии сфер — медицины, экономики, финансов и региональной политики.

Это — ответственность за стабильность и диалог с местными элитами. Тем более на фоне децентрализации, которую продолжает действующая власть. И если мэры взяли паузу в публичной критике действий Киева (есть такая временная договоренность на уровне Ассоциации городов Украины), это совсем не значит, что они этого всего не понимают, и что в какой-то момент ситуация снова не взорвется.

Тем более когда губернаторами в регионы едут "сопляки", априори не готовые разговаривать на одном уровне с мэрами. Не говоря уже о борьбе с пандемией, которая ставит на колени целые страны и властные команды.

Какой интерес у тестя Скичко — крупного бизнесмена Леонида Юрушева — к Черкащине, мы пока не знаем. Но даже если таковой есть, то пока Юрушев будет решать свои вопросы за счет занятой зятем административной позиции, кто-то должен оперативно удерживать регион, охваченный эпидемией. Как здесь вообще можно обойтись без навыка?

Однако безответственность пацанов из "95-го квартала" уже напрямую угрожает национальной безопасности государства.

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